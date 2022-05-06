У Броварах заборонили діяльність церков Московського патріархату – мер міста

У Броварах Київської області міська рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території громади.
Зазначається, що заборона діятиме на час воєнного стану.
Про це повідомив у Telegram мера Броварів Ігор Сапожко.
– Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату – Ред.) на території громади, – зазначив він.
За словами Сапожка, буде встановлена охорона церковних об’єктів і введений особливий режим роботи.
Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи.
Крім того, Сапожко повідомив, що депутати Броварської міської ради підтримали дерусифікацію у місті. Міська рада ухвалила рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов’язані з Росією.
– 6 травня на сесії Броварської міської ради депутати підтримали рішення про перейменування вулиць та провулків міста Бровари. Зміни стосуються 34 назв, – зазначив мер Броварів.