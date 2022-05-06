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Факти / Україна / Суспільство

У Броварах заборонили діяльність церков Московського патріархату – мер міста

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ігор Сапожко

У Броварах Київської області міська рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території громади.

Зазначається, що заборона діятиме на час воєнного стану.

Про це повідомив у Telegram мера Броварів Ігор Сапожко.

– Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату – Ред.) на території громади, – зазначив він.

За словами Сапожка, буде встановлена охорона церковних об’єктів і введений особливий режим роботи.

Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи.

Крім того, Сапожко повідомив, що депутати Броварської міської ради підтримали дерусифікацію у місті. Міська рада ухвалила рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов’язані з Росією.

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– 6 травня на сесії Броварської міської ради депутати підтримали рішення про перейменування вулиць та провулків міста Бровари. Зміни стосуються 34 назв, – зазначив мер Броварів.

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