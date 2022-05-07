В Украине повысили пенсии членам семей погибших военных

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в апреле был осуществлен пересчет пенсий членам семей погибших военнослужащих.

По результатам перерасчетов более 2,2 тыс. получили увеличение пенсий в среднем на 1,5 тыс. грн.

Минимальные гарантии по пенсиям членам семьи погибшего военного предусматривают, что выплата будет составлять не менее:

7 800 грн — на каждого из родителей и супругов;

— на каждого из родителей и супругов; 6 100 грн — на каждого ребенка.

Это касается также членов семей погибших добровольцев территориальной обороны. Ведь с апреля на добровольцев территориальной обороны распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

Соответствующие изменения закреплены Законом Украины О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, которые признаются ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставления им социальных гарантий.

Согласно этому закону, в круг участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны отнесены добровольцы Сил территориальной обороны и другие лица, которые вошли в состав добровольческих формирований территориальной общины.