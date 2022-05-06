Украина обновила законодательство в сфере пособия по безработице. Теперь им будет проще стать на учет, а у работодателей будут дополнительные стимулы для трудоустройства внутри перемещенных лиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она рассказала, что президент Владимир Зеленский 6 мая подписал законопроект, упрощающий получение статуса безработного и пособия по безработице.

Она сообщила, что всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице.

В то же время физически посещать центр занятости лично теперь не обязательно — для этого достаточно подтвердить свой статус по телефону, с помощью мессенджера, электронной почты и т.д.

Глава Минэкономики добавила, что лица, не имевшие возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также смогут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости будет информировать об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получают в государственных реестрах.

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Работодатели будут иметь дополнительные экономические стимулы для трудоустройства внутри перемещенных лиц.

При этом при желании начать собственный бизнес ВПЛ получат финансовую помощь от государства.

Законом также совершенствуется программа предоставления пособия по частичной безработице.

— Она (программа, — Ред.) распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнение работ, оказания услуг), — сообщила Юлия Свириденко.

В то же время, работодатели смогут легче получать или продолжать действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Документы будут направляться Госслужбе занятости любым удобным способом.

Она рассказала, что исключение будут составлять граждане России и Беларуси, разрешение которых будет получаться с согласованием Службы безопасности Украины.

Источник: Yulia Svyrydenko