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Факти / Україна / Суспільство

В Україні підвищили пенсії членам родин загиблих військових

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
гроші виплати

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що у квітні було здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців.

За результатами перерахунків більше 2,2 тис. людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тис. грн.

Мінімальні гарантії щодо пенсій членам родини загиблого військового передбачають, що виплата становитиме не менше:

  • 7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя;
  • 6 100 грн – на кожну дитину.

Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони. Адже з квітня на добровольців територіальної оборони поширені підвищені пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців.

Відповідні зміни закріплені Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій.

Відповідно до цього закону, до кола учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесено добровольців Сил територіальної оборони та інших осіб, які увійшли у склад добровольчих формувань територіальної громади.

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Фото: НБУ

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