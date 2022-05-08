Думал, что ничего не умеют: российские солдаты удивлены сильной украинской армией

Российские солдаты начинают осуществлять любые способы для избежания участия в боевых действиях в Украине. Захватчики ожидают объявления мобилизации в России и жалуются, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из российской армии.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в новом перехваченном разговоре двое российских военных обсуждают разные варианты отъезда с территории Украины.

— Самый вероятный из них – отказ от участия в боевых действиях. Максимум – дисциплинарный батальон. Максимум – полгода дадут. Но что за полгода. Гораздо лучше, чем терпеть этот бред, — поделились частью разговора оккупантов в Минобороны Украины.

Российские солдаты жалуются на неожиданно для них сильную украинскую армию. Мол, думали, что украинские защитники ничего не умеют. Однако мужчины пришли к выводу, что российская пропаганда многое умалчивает.

— Думал укропы, село, ничего не могут. А когда сюда приехал, подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Кто его знает, – поделился своими наблюдениями российский военный.

В конце разговора оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому украинской армии. Один из собеседников удивляется, как это возможно, поскольку, по его мнению, украинская армия якобы оцеплена в кольце. На что другой солдат ему ответил, что будь украинские военные в кольце, тогда им не поставляли бы оружие международные партнеры.