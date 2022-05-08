Думав, що нічого не вміють: російські солдати здивовані сильною українською армією

Російські солдати починають здійснювати будь-які способи для уникнення участі у бойових діях в Україні. Загарбники чекають на оголошення мобілізації у Росії та скаржаться, що контрактників можуть по декілька років не звільняти з російської армії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у новій перехопленій розмові двоє російських військових обговорюють різні варіанти від’їзду з території України.

– Найімовірніший з них – відмова від участі в бойових діях. Максимум – дисциплінарний батальйон. Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю маячню, – поділилися частиною розмови окупантів у Міноборони України.

Російські солдати скаржаться на неочікувано для них сильну українську армію. Мовляв, думали, що українські захисники нічого не вміють. Проте чоловіки дійшли до висновку, що російська пропаганда багато чого замовчує.

– Думав укропи, село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав, що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Хто його знає, – поділився своїми спостереженнями російський військовий.

Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи у російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії. Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія начебто оточена у кільці. На що інший солдат йому відповів, що якби українські військові були у кільці, тоді їм не постачали б зброю міжнародні партнери.