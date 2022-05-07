Галина Моисеева, мама двоих детей 7-летнего Данила и 13-летнего Павла уехала в Швейцарию. Живёт в городке Триболтинген, расположенном в немецкоязычном кантоне Тургау на северо-востоке Швейцарии.

Страх и непонимание

Это такой страх непонимания, что происходит и что дальше будет.

24 февраля в Ивано-Франковске бахнуло (в 6 часов утра местное военное аэродром потерпело авиаудар-Ред.). И 25-го утром мы уже уехали. Мой муж служил и служит в терробороне. Сказал, неизвестно, как все сложится здесь, будет ли у него возможность быть с нами, поэтому посоветовал ехать заграницу. Мы сели в машину и уехали.

В Ягодин – это пункт пропуска на Волыни, 18 километров мы ехали 2,5 дня. В последние сутки у нас в семиместной машине было 10 человек – трое взрослых женщин и семеро детей. На пункте пропуска пограничница заглянула, увидела сколько там детей, и прямо в машину принесла нам яблоки, воду, йогурты. Говорит, это все для детей, берите.

На границе никто ничего не спрашивал, куда едете, просто пересмотрели документы. И все. Переехали границу, там волонтеры помогают во всем: одежда, еда, поселение, даже вдоль дороги детские коляски стояли, каждый брал, что нужно.

Сейчас смотрят

Трое суток были в Польше. Нам все организовали чужие люди, никто никого не знал. Волонтеры сразу нам рассказали: вы можете сдавать туда и туда документы, мы можем дать вам телефонную карточку. То есть, с оформлением статуса в Польше помогали во всем. В доме, где нас поселили, было питание, средства гигиены, все, что нужно.

Помогли с врачом, ночью привезли лекарства, потому что одному ребенку необходима была консультация. Но нам посоветовали ехать в Швейцарию. Предварительно сказали, что Швейцария готова принять 2-3 тыс. человек. В Швейцарию мы уехали вместе с подругой, Татьяна Кравец. У нее также двое детей: 13-летний Остап и 8-летняя Катя. Ехали на собственном авто.

Азюль-центр – обязательная процедура

В начале марта у Швейцарии еще не было соответствующего законодательства, по которому сейчас принимают украинцев. Процедура предоставления статуса была одинаковой для всех беженцев – сирийцев, афганцев. И нам посоветовали тогда не сдавать документы, потому что если бы на тот момент мы это сделали, процедура регистрации была бы долгой и сложной.

В Швейцарии есть несколько миграционных центров, их называют азюль-центрами, ты обращаешься туда и тебя поселяют в специальном лагере. Забирают все документы, вещи, изучают историю и держат несколько месяцев. Мы этого избежали. Потому что не обязательно регистрироваться в первые дни по прибытии в Швейцарию – на это у вас есть время до 90 дней.

16 марта мы обратились в азюль-центр, когда в Швейцарии уже внесли изменения в нормативные акты в законодательство о приеме беженцев из Украины. Соответственно, там у нас взяли отпечатки пальцев, сделали фотографии, записали наши данные, данные детей и отпустили. На регистрацию и оформление документов ушло три часа. Через несколько дней пришло письмо о том, что нам согласовали получение статуса защиты S.

Статус S. Специально для Украины

Документы, которые мы получили – это пластиковая карта с фото. Она дает право на социальное страхование, медицинское страхование, бесплатный проезд в транспорте, право на получение работы, посещение школы, детских садов сроком на один год. Это право на временное пребывание может быть продлено до 5 лет. Одним словом – нам дали документы, на основании которых мы можем законно находиться в Швейцарии.

Слышала о том, что восьмимиллионная Швейцария согласилась принять 75 тыс. беженцев. В каждом кантоне поселяют определенное количество людей. В нашем кантоне Тургау беженцев уже не принимают, нужно искать свободные места. Но такие есть.

Размер выплат на одного человека определяется кантональными службами в каждом конкретном случае индивидуально с учетом количества членов семьи. Нам выдают одну сумму. Но мы общались с другими украинцами, они говорили, что им дают отдельно на одежду, питание и ежедневные расходы.

Мы поселились в городке Триболтинген. Мэрия полностью оплачивает дом, где мы живем. Это дом, который когда-нибудь сдавали туристам. Одежду можем брать бесплатно в церкви, украинцы, которые здесь живут дольше, группируются и поддерживают друг друга.

Продукты в Швейцарии очень дорогие. Мы живем рядом с Германией. Там, продукты дешевле почти вдвое. Проезд бесплатный, поэтому мы всегда еду покупаем в Германии.

Интеграция через обучение

Дети в школу пошли еще до предоставления нам статуса беженца.

Здесь всюду есть интеграционные школы. В эти школы приходят все приезжающие в страну дети, не обязательно беженцы. Каждый ребенок тестируется на определение уровня знаний и принимается решение, какой класс он будет посещать.

К примеру, в нашем случае в интеграционной школе для знакомства делали флажки. Дальше начинали с самого простого, рисовали палочки и учили алфавит. И очень удивились, что украинцы знают английский. Потом мы переехали в другой кантон. И там дети сразу пошли в обычную школу.

Школа и обучение – отдельный процесс

Здесь садик совсем иной, чем в Украине. Ребенка приводят на несколько часов: с 8-00 до 12-00 занимается, потом обязательно дома до 13-00 обедает и снова идет на занятия. Вторая половина дня преимущественно – это спорт, плавание, рисование, лепка, садоводство. И процесс организован так, что ребенок сам добирается в садик или в школу, и сам возвращается.

Здесь все гораздо меньше: меньшие группы в садах, меньшие классы в школах, меньшие школы и плотность населения значительно меньше. Все очень близко и удобно. Отдельно есть школьный автобус. Он возит детей из начальной школы.

Дети ни разу не пришли из школы с жалобами на что-либо. Книги, тетради и даже карандаши все дали бесплатно.

Больше детей, мы были в шоке от приема в обычной школе. На двери повесили приветствия на украинском языке. Основные фразы на украинском и немецком учитель напечатал на бумажке, то же сделал для всех учеников. Чтобы что-нибудь друг другу объяснить всегда используют гуглпереводчик.

Старшие дети немецкий изучали в школе, поэтому им было легче найти общий язык. Правда, они ходят только на уроки, которые они могут воспринимать. Все специализированные, как физика, история, математика – они сейчас пропускают. Вместо этого им дополнительно преподают немецкий.

Младшие дети, а это 8-летние Даниил и Катя, ходят на все предметы.

Учеба в школе здесь продлится до конца июля. Каникулы всего один месяц, в сентябре обучение возобновляют. Пока мы не думаем о том, чтобы остаться. Если мужчина скажет, все спокойно, возвращайтесь, мы готовы сделать это хоть сейчас.

Но хотя бы этот шанс, предоставленный нам, хочется использовать максимально – речь идет о языковой среде. Здесь мы пытаемся говорить и на немецком, и на английском. Поэтому хотим, чтобы дети доучились до конца учебного года.

Готовы поладить даже языком жестов

Куда поехать, где остановиться, люди все советуют. Плюс, приезжаешь на вокзал – всегда есть волонтеры, помогающие поселиться.

На самом деле живущие здесь украинцы пытаются помогать. И даже швейцарцы помогают. Несмотря на то, что всегда были обособлены, сейчас они ужасно озабочены тем, что происходит в Украине. Они всегда спросят как дела, чем могут помочь, все хорошо или безопасно? То есть, если тебе нужна помощь, ты ее найдешь. Всегда.

Несмотря на то, что швейцарцы говорят по-немецки, в стране многие знают английский. Даже если ты напишешь или нарисуешь что-нибудь на бумажке, тебя обязательно будут пытаться понять. Ищут переводчиков, знакомых, которые хоть несколько слов знают на русском. Ни разу не было такого, что кто-то сказал, что не может понять. Поэтому с разговорным уровнем английского можно спокойно общаться.

Курсы немецкого для нас бесплатны. Напомню, статус S позволяет работать. Никаких оговорок по выбору профессии здесь нет. По крайней мере, нам об этом не говорили. Единственное, если ты медик, нужно подтверждать диплом. А вот с водительскими правами никаких проблем.

Фото: Ірина Тимчишин