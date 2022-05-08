Горы тел под завалами: погибших в Мариуполе будет больше 20 тыс., считает Денисова

Есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры потерь среди гражданского населения в Мариуполе будут гораздо больше 20 тыс., поскольку уже сейчас при разборке завалов под руинами каждого дома находят много погибших.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

– В Мариуполе при разборе завалов у людей разрушается психика из-за гор трупов. Оставшиеся в городе украинцы вынуждены выполнять приказы оккупантов. Это позволяет получить продуктовые пайки и прокормить родных, а также быть хотя бы в относительной безопасности. Под каждым разобранным домом обнаруживают десятки трупов мирных жителей, – сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

По ее словам, мариупольцу, которому пришлось выполнять эту страшную работу, рассказал, что у многих от увиденного просто сдают нервы.

Кроме того, российские агрессоры не позволяют хоронить людей, погибших в собственных квартирах, на дверях оставляют надписи с датой обнаружения трупа, и они остаются там до самого захоронения.

А в районе уничтоженного драмтеатра оккупанты уже несколько дней достают из-под завалов тела погибших. Денисова говорит, что их планируют закопать в 300-метровой траншее в Мангуше.

– Действия РФ в Мариуполе являются актом геноцида украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда, – отмечает омбудсмен.