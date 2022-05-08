Гори тіл під завалами: загиблих у Маріуполі буде більше 20 тис., вважає Денісова

Є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри втрат серед цивільного населення у Маріуполі будуть набагато більшими за 20 тис., оскільки вже зараз під час розбирання завалів під руїнами кожного будинку знаходять багато загиблих.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

– У Маріуполі під час розбирання завалів у людей руйнується психіка через гори трупів. Українці, які залишилися у місті, вимушені виконувати накази окупантів. Це дозволяє їм отримати продуктові пайки та прогодувати рідних, а також бути бодай у відносній безпеці. Під кожним розібраним будинком виявляють десятки трупів мирних мешканців, – повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

За її словами, маріуполець, якому довелося виконувати цю страшну роботу, розповів, що у багатьох від побаченого просто здають нерви.

Окрім того, російські агресори не дозволяють ховати людей, які загинули у власних квартирах, на дверях залишають написи з датою виявлення трупа, і вони залишаються там до самого поховання.

А в районі знищеного драмтеатру окупанти вже кілька днів дістають з-під завалів тіла загиблих. Денісова каже, що їх планують закопати у 300-метровій траншеї у Мангуші.

– Дії РФ у Маріуполі є актом геноциду українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду, – наголошує омбудсмен.