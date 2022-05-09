Длительный комендантский час: в Одессе 9 мая не будут ходить поезда и электрички

В Одессе 9 мая не будут курсировать поезда дальнего сообщения и пригородные электрички, поскольку в городе с 22.00 воскресенья 8 мая до 5.00 вторника 10 мая будет действовать продленный комендантский час.

В Укрзализныце сообщили, что в этот период в городе также будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

В Запорожье, где комендантский час начался сегодня в 19.00 и закончится в 5.00 10 мая также временно отменены пригородные поезда, которые курсируют в город и обратно.

Соответственно, в этот период вход и выход из железнодорожного вокзала Запорожья по соображениям безопасности могут быть ограничены полицией.

В то же время в Запорожье для транзитных пассажиров или прибывших на вокзал заранее разрешена посадка на поезда дальнего сообщения.

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