Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.
В 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря были направлены на Одессу, сообщает Оперативное командование Юг.
Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.
Пожар, возникший на месте попадания, был ликвидирован силами четырех специальных машин и 15 спасателей.
Сейчас идет разбор завалов на площади 300 кв. м. На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что пострадавших нет.
Напоминаем, вчера враг коварно и дерзко атаковал Одессу ракетами. Оперативное командование Юг сообщило, что очевидной целью удара был Одесский аэропорт.
— Прожорливым рашистам мало, что отобрали у нас мирное небо, они потребовали закрыть и воздушные ворота, — говорится в сообщении ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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