Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 74 день войны
Убили Убили
225 детей
Ранили Ранили
>413 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

Российские оккупанты снова обстреляли Одессу

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
авіація РФ фото

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.

В 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря были направлены на Одессу, сообщает Оперативное командование Юг.

Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.

Пожар, возникший на месте попадания, был ликвидирован силами четырех специальных машин и 15 спасателей.

Сейчас идет разбор завалов на площади 300 кв. м. На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что пострадавших нет.

Сейчас смотрят

Напоминаем, вчера враг коварно и дерзко атаковал Одессу ракетами. Оперативное командование Юг сообщило, что очевидной целью удара был Одесский аэропорт.

— Прожорливым рашистам мало, что отобрали у нас мирное небо, они потребовали закрыть и воздушные ворота, — говорится в сообщении ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка