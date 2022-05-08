Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.

В 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря были направлены на Одессу, сообщает Оперативное командование Юг.

Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.

Пожар, возникший на месте попадания, был ликвидирован силами четырех специальных машин и 15 спасателей.

Сейчас идет разбор завалов на площади 300 кв. м. На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что пострадавших нет.

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Напоминаем, вчера враг коварно и дерзко атаковал Одессу ракетами. Оперативное командование Юг сообщило, что очевидной целью удара был Одесский аэропорт.

— Прожорливым рашистам мало, что отобрали у нас мирное небо, они потребовали закрыть и воздушные ворота, — говорится в сообщении ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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