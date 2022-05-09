Тривала комендантська година: в Одесі 9 травня не ходитимуть потяги та електрички

В Одесі 9 травня не курсуватимуть потяги далекого сполучення та приміські електрички, оскільки у місті з 22.00 неділі 8 травня до 5.00 вівторка 10 травня діятиме подовжена комендантська година.

В Укрзалізниці повідомили, що у цей період у місті також буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

У Запоріжжі, де комендантська година почалася сьогодні о 19.00 і закінчиться о 5.00 10 травня також тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до міста та зворотно.

Відповідно, у цей період вхід та вихід із залізничного вокзалу Запоріжжя з міркувань безпеки може бути обмежений поліцією.

Водночас у Запоріжжі для транзитних пасажирів або тих, які прибули на вокзал заздалегідь, дозволена посадка на потяги далекого сполучення.

Зараз дивляться

Під вечір 8 травня Росія вкотре завдала ракетного удару по Одесі. Три ракети випущені з літаків з боку Чорного моря.

Одну з них збила наша ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. Пожежу, яка виниклу на місці вибуху, ліквідовано.

Наразі триває розбір завалів на площі 300 кв. м. На щастя, постраждалих немає.