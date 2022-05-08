Уряд передбачив цільову мобілізацію для відновлення України

Кабінет міністрів доповнив положення про єдину державну систему цивільного захисту новим пунктом, який визначає додаткові завдання під час відновлення інфраструктури та звичайного життя після війни в Україні.

Серед них – цільова мобілізація для ліквідації наслідків ворожих обстрілів, заходи для відновлення критичних сфер та розмінування населених пунктів України.

Які завдання передбачено

цільова мобілізація для ліквідації наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій;

усунення наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, які потрапили під ворожі обстріли;

відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення мирних жителів України;

визначення населених пунктів, яким необхідне гуманітарне розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій;

ліквідація наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що за допомогою цих заходів вдасться підвищити ефективність ліквідації наслідків збройної агресії російської армії на території України.

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