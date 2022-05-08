Кабмин разрешил одновременное оформление загран и внутреннего паспортов

Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект для одновременного оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в частности, вместо украденного или потерянного. Согласно плану, экспериментальная инициатива будет действовать не менее двух лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это поможет снизить время для восстановления утраченных документов, что особенно актуально во время действия военного периода.

– Продолжаем оказывать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить загран и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени, — подчеркнул премьер-министр Украины.

Утверждение внутреннего и внешнего документов, прежде всего, имеет две цели:

усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции;

уменьшение времени для получения документов в условиях введенного и продленного военного положения в Украине.

Правительство планирует, что экспериментальный проект для одновременного оформления паспорта гражданина Украины и международного документа будет длиться около двух лет.