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Факты / Украина / Общество

Россияне в акватории Черного моря разместили до 50 крылатых ракет — Минобороны

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російський корабель

В Минобороны Украины сообщают, что оккупанты увеличили количество носителей крылатых ракет в Черном море.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

По словам спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, сохраняется угроза дальнейшего применения Россией ракет с акватории Черного моря по военным и гражданским объектам в Украине.

— В акватории Черного моря на сегодняшний день находится уже семь носителей КРМБ типа Калибр с суммарным залпом до 50 ракет, — сказал Мотузяник.

На прошлой неделе таких носителей в Черном море, по сообщениям Минобороны, было всего три с суммарным ракетным залпом до 20 ракет.

7 мая украинские военные уничтожили очередное российское судно в акватории Черного моря. На этот раз катер типа Серна.

8 мая Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. Три ракеты выпустили из самолетов со стороны Черного моря. 9 мая российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Россияне выпустили четыре ракеты типа Оникс из комплекса Бастион. Удар был нанесен с территории оккупированного Крыма.

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Источник: Ukraine Media Centre Kyiv

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Фото: Depositphotos

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