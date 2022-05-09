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Факты / Украина / Общество

Тимошенко: Мы не будем сбавлять темпы восстановления деоккупированных регионов

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Тимошенко: Мы не будем сбавлять темпы восстановления деоккупированных регионов

Несмотря на угрозу возвращения российских оккупантов, на деоккупированных территориях Украины не планируют прекращать процесс восстановления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут вернуться на нашу землю. Однако мы ни в коем случае не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия. Люди не могут жить на развалинах. Необходимо все привести в порядок, — сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП отметил, что именно сейчас в Сумской области разбирают завалы Ахтырской ТЭЦ, которую недавно пытались уничтожить российские войска. А в Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети города.

В Киевской области активно восстанавливают доступ к основным коммуникациям. В частности, за сутки к электроснабжению подключили 9 тыс. потребителей. В городе-герое Ирпене возобновили газоснабжение для 66% абонентов. Без газа временно остается село Почепин, где проводится разминирование территорий.

В течение суток саперы обнаружили и уничтожили 126 взрывоопасных предметов. Полицейские Киевской области задержали 291 мародера.

— Берегите себя! Увидев какой-либо опасный предмет, сразу звоните в полицию и ГСЧС, — отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что для скорейшего восстановления освобожденных регионов была наработана специальная инструкция на примере Бучи.

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