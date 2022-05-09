Тимошенко: Ми не будемо збавляти темпи відновлення деокупованих регіонів

Попри загрозу повернення російських окупантів, на деокупованих територіях України не планують припиняти процес відновлення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Ми готові до того, що російські окупанти можуть повернутися на нашу землю. Проте в жодному разі ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинилися бойові дії. Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все привести до ладу, – сказав Тимошенко.

Заступник керівника ОП зазначив, що саме зараз на Сумщині розбирають завали Охтирської ТЕЦ, яку нещодавно намагалися знищити російські війська. А в Тростянці комунальні служби прибирають вулично-дорожні мережі міста.

На Київщині активно відновлюють доступ до основних комунікацій. Зокрема, протягом доби до електропостачання під’єднали 9 тис. споживачів. У місті-герої Ірпені відновили газопостачання для 66% абонентів. Без газу тимчасово залишається село Почепин, де проводять розмінування територій.

Протягом доби сапери виявили та знищили 126 вибухонебезпечних предметів. Поліцейські Київської області затримали 291 мародера.

– Бережіть себе! Побачивши будь-який небезпечний предмет, відразу дзвоніть у поліцію та ДСНС, – наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для швидкого відновлення звільнених регіонів була напрацьована спеціальна інструкція на прикладі Бучі.