В 10 населенных пунктов Киевщины вернули электроснабжение — Тимошенко

Аварийные бригады Киевской области не прекращают работу ни на день. На сегодня полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского района: Нежиловичи, Наливайковка, Бондарня, Мирча. И в селах Вышгородского района: Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка, Черемошная.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Завершена прокладка водопровода в Ирпень. Теперь город совмещен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпене будет поставляться из столичных водопроводных станций. В селе Михайловка-Рубежовка и Немешаевской ТО полностью восстановлено предоставление услуг централизованного водоснабжения. В селах Иванковской ТО в 34 населенных пунктах из 42 снова есть вода, — сказал Тимошенко.

В 111 населенных пунктах области восстановили распределение газа.

Работают пиротехнические подразделения. За сутки 28 апреля специалисты обследовали более 500 га территории Киевщины и обезвредили 404 взрывоопасных предмета.

Дорожные бригады возобновили движение на 12-ти временных переправах. Продолжаются работы еще на четырех. Также началась уборка улицы поселка Горенка.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что в Харькове за минувшие сутки восстановили газоснабжение в 32 жилых домах.