Во вторник, 10 мая, стало известно о смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

Представители украинской политики выразили свои соболезнования. Так, президент Украины Владимир Зеленский назвал Кравчука не просто политиком или исторической фигурой, а человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы.

— Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира, — подчеркнул глава государства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это печальной новостью и большой потерей.

— Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, поистине исторической фигурой в обретении нашей Независимости, — отметил он.

На смерть Кравчука также отреагировала глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Она отметила, что это человек, который стоял у истоков независимой Украины.

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— Мы охраняем, оберегаем, защищаем ту страну, которую получило для нас славное поколение 1991-го. И будем так делать всегда. Жизнь устроена так, что люди уходят — даже самые лучшие. Но страна и государство остаются: нам, нашим детям и нашим внукам, — говорит она.

Отреагировал на смерть и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что именно Кравчук в 1991 году подписал постановление Верховной Рады о провозглашении независимости Украины. И каждый день работал на ее становление и развитие.

Также на новость отреагировал народный депутат Дмитрий Разумков.

— Его жизнь была наполнена различными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось, — отметил политик.

Также соболезнования выразили в Трехсторонней контактной группе, главой которой был Леонид Кравчук.

— Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, поистине исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлому человеку, — отметили в ТКГ.

Подробнее о Леониде Кравчуке — читайте в материале Факты ICTV.