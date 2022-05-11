У вівторок, 10 травня, стало відомо про смерть першого президента незалежної України Леоніда Кравчука.

Представники української політики висловили свої співчуття. Так, президент України Володимир Зеленський назвав Кравчука не просто політиком чи історичною постаттю, а людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці.

– Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру, – наголосив очільник держави.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав це сумною новиною та великою втратою.

– Я був особисто знайомий з ним, чим насправді пишаюсь. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності, – зазначив він.

На смерть Кравчука також відреагувала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Вона зазначила, що це людина, яка стояла біля витоків незалежної України.

Зараз дивляться

– Ми охороняємо, оберігаємо, захищаємо ту країну, яку здобуло для нас славетне покоління 1991-го. І будемо так робити завжди. Життя влаштовано так, що люди йдуть – навіть найкращі. Але країна та держава залишаються: нам, нашим дітям та нашим онукам, – каже вона.

Відреагував на смерть і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду наголосив, що саме Кравчук у 1991 році підписав постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України. І щодня працював на її становлення та розвиток.

Також на новину відреагував народний депутат Дмитро Разумков.

– Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні та прагнув своїм досвідом і знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося, — зазначив політик.

Також співчуття висловили у Тристоронній контактній групі, головою якої був Леонід Кравчук.

– Леонід Макарович був мудрим політиком, патріотом України, справді історичною постаттю у здобутті нашої Незалежності. Світла пам’ять світлій людині, – зазначили у ТКГ.

Детальніше про Леоніда Кравчука – читайте у матеріалі Факти ICTV.