Пытались убегать вплавь: как ВСУ уничтожали российский десант на Северском Донце

Россияне пытались эвакуировать свой десант через Северский Донец, но попросту попали в ловушку.

Об этом сообщает InformNapalm, который опубликовал эксклюзивный снимок с БПЛА.

Два дня назад именно этот десант пытался переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ.

Российские оккупанты соорудили очередной понтон (временная переправа через речку), но сразу получили прилет по нем.

После того, как ВСУ уничтожили переправу, российский десант бросил технику и начал переплывать реку.

Всего за четыре дня безуспешных попыток обустроить переправу россияне потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

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InformNapalm также сообщает, что самые большие потери у 74 ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военные этого подразделения воюют против Украины еще с 2014 года.