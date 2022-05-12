Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина / Общество

Пытались убегать вплавь: как ВСУ уничтожали российский десант на Северском Донце

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Пытались убегать вплавь: как ВСУ уничтожали российский десант на Северском Донце

Россияне пытались эвакуировать свой десант через Северский Донец, но попросту попали в ловушку.

Об этом сообщает InformNapalm, который опубликовал эксклюзивный снимок с БПЛА.

Два дня назад именно этот десант пытался переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ.

Российские оккупанты соорудили очередной понтон (временная переправа через речку), но сразу получили прилет по нем.

После того, как ВСУ уничтожили переправу, российский десант бросил технику и начал переплывать реку.

Всего за четыре дня безуспешных попыток обустроить переправу россияне потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

Сейчас смотрят

InformNapalm также сообщает, что самые большие потери у 74 ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военные этого подразделения воюют против Украины еще с 2014 года.

Читайте
Кассетные снаряды в Донецкой области и авианалет в Черниговской: сводка из регионов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка