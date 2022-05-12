В Черниговской области российская авиация нанесла удары по городу Новгород-Северский, где попали в школу-интернат и частные дома. Также под обстрелы попала и Полтавская область.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводную информацию от областных администраций.

В Новгород-Северском в результате вражеских авиаударов, по предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели.

В Полтавской области ракеты прилетели в инфраструктурное здание в Карловской общине. К счастью, пострадавших нет, обошлось без пожара.

В Днепропетровской области утром враг обстрелял Зеленодольскую общину — один человек погиб, еще один получил ранения.

В Харькове ночь прошла без обстрелов. В области от авианалета на село Новый Мерчик, Богодуховского района один человек получил серьезные ранения и ожоги. Есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района.

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На Изюмском направлении враг успеха не имел.

В Луганской области на минувшие сутки насчитали 26 артиллерийских обстрелов. Оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и взять Северодонецк. Продолжаются бои в Белогоровке. За сутки повреждено 24 жилых дома.

В Донецкой области активны бои вдоль всей линии фронта. Попытки прорыва в районе Торецкой общины наши вооруженные силы отбили.

Враг обстрелял кассетными снарядами фенольный завод в Нью-Йорке (Торецкое общество). Ранены два человека.

Утром оккупанты обстреляли Светлодарск, где попали в многоэтажный дом. Пока информации о пострадавших нет.

Ночью и утром фиксировались артобстрелы Авдеевки и Очеретинской теробщины. Есть повреждения и возгорание частных домов.

В Херсонской области российский враг из Градов бил по селам Калиновской, Великоалександровской общин, есть поврежденные дома. Кроме того, именно из-за обстрелов в регионе горят леса. В настоящее время площадь пожаров составляет около 800 га.

В Николаевской области под вражеский огонь попало село Нововасильевка Шевченковской общины, произошло возгорание жилого дома.

В Березнеговатской общине из-за обстрелов ранения получила одна женщина. В Широковской общине также были обстрелы. Повреждений и потерпевших нет.

В Николаеве оккупанты обстреляли территорию Балабановского леса. Утром поступило сообщение об обстреле в Корабельном районе города — без жертв, поврежден бытовой газопровод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах и регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ