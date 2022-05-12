Намагалися втекти вплав: як ЗСУ знищили російський десант на Сіверському Донці

Росіяни намагалися евакуювати свій десант через Сіверський Донець, але потрапили у пастку.

Про це повідомляє InformNapalm, який опублікував ексклюзивний знімок із БПЛА.

Два дні тому саме цей десант намагався переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ.

Російські окупанти спорудили черговий понтон (тимчасова переправа через річку), але одразу отримали приліт по ньому.

Після того, як ЗСУ знищили переправу, російський десант залишив техніку і почав перепливати річку.

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Всього за чотири дні безуспішних спроб облаштувати переправу росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

InformNapalm також повідомляє, що найбільші втрати у 74 ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військові цього підрозділу воюють проти України ще з 2014 року.