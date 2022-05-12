Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Намагалися втекти вплав: як ЗСУ знищили російський десант на Сіверському Донці

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Намагалися втекти вплав: як ЗСУ знищили російський десант на Сіверському Донці

Росіяни намагалися евакуювати свій десант через Сіверський Донець, але потрапили у пастку.

Про це повідомляє InformNapalm, який опублікував ексклюзивний знімок із БПЛА.

Два дні тому саме цей десант намагався переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ.

Російські окупанти спорудили черговий понтон (тимчасова переправа через річку), але одразу отримали приліт по ньому.

Після того, як ЗСУ знищили переправу, російський десант залишив техніку і почав перепливати річку.

Зараз дивляться

Всього за чотири дні безуспішних спроб облаштувати переправу росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

InformNapalm також повідомляє, що найбільші втрати у 74 ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військові цього підрозділу воюють проти України ще з 2014 року.

Читайте
Касетні снаряди на Донеччині та авіаналіт на Чернігівщині: зведення з регіонів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка