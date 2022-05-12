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Факты / Украина / Общество

В городе Орехов на Запорожье вводят длительный комендантский час

Юля Захарченко, редактор ленты
годинник

В городе Орехов в Запорожской области приняли решение о введении длительного комендантского часа. Он начнется 13 мая в 18:00 и закончится в 06:00 16 мая — то есть продлится почти трое суток.

По данным Запорожской областной военной администрации, российская армия усилила интенсивность артиллерийских атак по городу. Россия взяла себе за цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития и местную больницу, а недавно вражеская ракета попала в элеватор.

Горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца. В Ореховском горсовете просят с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям.

В Запорожской ОВА подчеркнули, что Россия не меняет своих планов по оккупации территорий и создания псевдореспублик в южных областях Украины. С этой целью противник продолжает вести вооруженную и информационную агрессию.

Украинские защитники не уступают ни сантиметра своей земли, поэтому обороняют рубежи, постоянно находящиеся под постоянными обстрелами со стороны российских военнослужащих.

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Фото: Dreamstime

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