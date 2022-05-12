У місті Оріхів на Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину

У місті Оріхів у Запорізькій області ухвалили рішення про запровадження тривалої комендантської години. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та закінчиться о 06:00 16 травня – тобто триватиме майже три доби.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, російська армія посилила інтенсивність артилерійських атак по місту. Росія поставила собі за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки та місцеву лікарню, а нещодавно ворожа ракета влучила в елеватор.

Містянам буде заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити лише для того, щоб спуститися в укриття чи вигуляти домашнього улюбленця. В Оріхівській міськраді просять із розумінням поставитися до запроваджених тимчасових обмежень.

У Запорізькій ОВА наголосили, що Росія не змінює своїх планів щодо окупації територій та створення псевдореспублік у південних областях України. З цією метою ворог продовжує вести збройну та інформаційну агресію.

Українські захисники не поступаються ні сантиметром своєї землі, тому обороняють рубежі, які постійно перебувають під постійними обстрілами з боку російських військовослужбовців.