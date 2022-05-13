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Факты / Украина / Общество

В Мариуполе РФ сосредоточила основные силы на блокировании украинских бойцов на Азовстали — ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Мариуполе РФ сосредоточила основные силы на блокировании украинских бойцов на Азовстали — ВСУ

Остается угроза вражеских ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по Украине, а в Мариуполе российская армия сосредоточила основные усилия на блокировке наших подразделений в районе завода Азовсталь, сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На Лиманском направлении российская армия безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Северодонецком направлении враг оказывает активное огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Российской Федерации совершили штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, однако безуспешно. Российские войска обстреливают населенные пункты Тошковка и Орехово.

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На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии российская армия ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, однако успеха не имеет, подытожили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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