Залишається загроза ворожих ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по Україні, а у Маріуполі російська армія зосередила основні зусилля на блокуванні наших підрозділів у районі заводу Азовсталь, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку російська армія безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

На Бахмутському напрямку Збройні сили Російської Федерації здійснили штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, проте без успіху. Російські війська обстрілюють населені пункти Тошківка та Оріхове.

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На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії російська армія веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, проте також успіху не має, підсумували у зведенні Генерального штабу ЗСУ.