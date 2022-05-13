В Одессе задержали мужчину, который называл себя Путиным в мобильных приложениях

В Одессе стражи порядка задержали подозреваемого в сотрудничестве с российскими наемниками, который называл себя в мобильных приложениях Владимиром Путиным. Мужчина читал прокремлевские Telegram-каналы с российской пропагандой.

Пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко отметила, что задержание мужчины произошло 12 мая на улице Курской. Правоохранители остановили мопед, водитель которого вызвал подозрение.

По ее словам, во время проверки в телефоне мужчины обнаружили много пропагандистских российских Telegram-каналов и информационных ресурсов.

— Остановлен мужчина, который передвигался на мопеде. Во время проверки его телефона было обнаружено очень много Telegram-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора и российских СМИ, — отметила она.

Марченко подчеркнула, что подозреваемый мужчина во всех мобильных приложениях называл себя Владимиром Путиным, являющимся президентом страны-агрессора Российской Федерации.

— Что ж, теперь “Володю” проверяют в соответствующих органах, — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.