В Одесі затримали чоловіка, який називав себе Путіним у мобільних додатках

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у співпраці з російськими найманцями, який називав себе у мобільних додатках Володимиром Путіним. Чоловік читав прокремлівські Telegram-канали з російською пропагандою.

Прессекретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко зазначила, що затримання чоловіка відбулося 12 травня на вулиці Курській. Правоохоронці зупинили мопед, водій якого викликав підозру.

За її словами, під час перевірки у телефоні чоловіка знайшли багато пропагандистських російських Telegram-каналів та інформаційних ресурсів.

– Зупинено чоловіка, який пересувався на мопеді. Під час перевірки його телефона виявлено дуже багато Telegram-каналів з пропагандою підтримки країни-агресора та російських ЗМІ, – зазначила вона.

Марченко наголосила, що підозрюваний чоловік в усіх мобільних додатках називав себе Володимиром Путіним, який є президентом країни-агресора Російської Федерації.

– Що ж, тепер “Володю” перевіряють у відповідних органах, – розповіла прессекретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.