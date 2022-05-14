Российские кафиры во временно оккупированной Херсонской области назначают на руководящие должности бывших официанток и вышибал, которые из-за своего непрофессионализма просто загоняют регион в гуманитарный кризис.

Соответствующий перехват разговора коллаборантов опубликовала СБУ.

На записи один из чиновников жалуется, что ни один из важных вопросов в регионе не решается и местное население уже начинает ненавидеть россиян:

Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть.

Собеседница в свою очередь тоже жалуется, что уже седьмой день нет гуманитарки.

— Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все, — говорит женщина.

А дальше они начинают обсуждать то, что нужно бежать в оккупированный Крым.

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— Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был… — говорит коллаборант.

Планируют, что после курортного сезона в оккупированном Крыму вернутся домой, чтобы “перезимовать”.

Ранее сообщалось, что в следственном изоляторе Херсона российские оккупанты убили заключенного.

По данным украинской разведки, в город прибыли вербовщики, среди которых — сотрудники ФСБ РФ, ПГК Лига (прежнее название — Вагнер), а также “офицеры” из так называемой ДНР.

За время пребывания указанная группа было замучено и убито до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. Сейчас их местонахождение неизвестно.