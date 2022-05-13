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Факты / Украина

Пытки в Херсоне и шантаж на Донетчине: как запугивают украинцев на оккупированных территориях

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Пытки в Херсоне и шантаж на Донетчине: как запугивают украинцев на оккупированных территориях

Украинская разведка собрала новые данные по ситуации на временно оккупированных территориях. Чтобы “усмирить” украинцев, рашисты продолжают шантаж и запугивание.

Так, неоднократные попытки подкупа мирных жителей были зафиксированы в селе Безымянное Донецкой области.

— Во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие “свидетельствовать” против украинских защитников в Мариуполе, — сообщает ГУР.

Чтобы запугать жителей Бердянска Запорожской области, рашисты систематически включают в городе звуковые сигналы тревоги.

Таким образом они пытаются убедить украинцев, что “вот-вот” ВСУ применят против них химическое оружие.

Ситуация в Херсоне

По данным украинской разведки, в город прибыли вербовщики, среди которых — сотрудники ФСБ РФ, ПГК Лига (прежнее название — Вагнер), а также “офицеры” из так называемой ДНР.

Их задачей является поиск и вербовка людей, которые “мечтают” о работе в “спецслужбах ДНР”.

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— За время пребывания указанной группы было замучено и убито до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. Сейчас их местонахождение неизвестно, — сообщает ГУР Украины.

Кроме этого, 12 мая вышеупомянутые “сотрудники” провели так называемую мобилизацию среди содержащихся в херсонском СИЗО мужчин. По предварительной информации, из помещений СИЗО была слышна стрельба.

Источник: ГУР

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Фото: Depositphotos

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