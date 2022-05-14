Російські окупанти на тимчасово окупованій Херсонщині призначають на керівні посади колишніх офіціанток та вишибал, які через свій непрофесіоналізм просто заганяють регіон у гуманітарну кризу.

Відповідне перехоплення розмови колаборантів опублікувала СБУ.

На записі один із чиновників жаліється, що жодне з важливих питань у регіоні не вирішується і місцеве населення вже починає ненавидіти росіян:

Питання з пальним не вирішуються – ср*ка. Питання з ліками не вирішуються – ср*ка, із зарплатами і пенсіями не вирішуються – ср*ка. Люди вмирають без медикаментів. Вже починають потихеньку росіян ненавидіти.

Співбесідниця своєю чергою теж жаліється, що вже сьомий день немає гуманітарки.

– Зараз матусям видають по 10 тисяч рублів. Переключилися, коротше, на матір… мені здається, що… їм треба зібрати паспортні дані та й по тому, – каже жінка.

А далі вони починають обговорювати те, що треба тікати в окупований Крим.

Зараз дивляться

– Якщо нічого не зміниться, у червні треба тікати… все, нах*й, будемо в Крим тулити… Ми з Каринкою на все літо їдемо до Криму. Десь вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, або вишибалою, як я раніше був… – каже колаборант.

Планують, що після курортного сезону в окупованому Криму повернуться додому, щоб “перезимувати”.

Раніше повідомлялося, що у слідчому ізоляторі в Херсоні російські окупанти вбили ув’язненого.

За даними української розвідки, до Херсону прибули вербувальники, серед яких – співробітники ФСБ РФ, ПВК Ліга (колишня – Вагнер), а також “офіцери” з так званої ДНР. За час перебування вказана група закатувала та вбила до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона викрали. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.