В Киеве уже к концу мая должны решить проблему с дефицитом топлива на АЗС.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, отвечая на вопрос, когда в Киеве появится топливо.

Он отметил, что с 24 февраля, дня начала полномасштабной войны, город живет по другим приоритетам, когда нужно в первую очередь обеспечивать горючим критическую инфраструктуру, общественный транспорт.

Поворозник уточнил, что проблема с дефицитом топлива на заправках в Киеве решится в течение недели-двух.

– Сегодня обеспечиваются горючим те структуры, которые должны его получить в первую очередь. Все остальные – это вопрос рынка. Я думаю, что неделя-две, и все наладится, — подчеркнул он.

Поворозник напомнил, что во время боевых действий вокруг столицы было разбито и сгорело большое количество станций, отвечающих за хранение нефтепродуктов. В то же время он заверил, что к концу текущего месяца бензин в Киеве появится в достаточном количестве.

– Думаю, что до конца месяца не будет проблем с горючим в Киеве, — заявил Поворозник.

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Он также напомнил, что с воскресенья, 15 мая, комендантский час в Киеве сокращается и будет длиться с 23.00 до 5.00 утра. В связи с этим с понедельника расширится работа общественного транспорта: он будет выходить на маршруты в 6.00. Метрополитен будет перевозить пассажиров до 22.00, а наземный общественный транспорт – до 22.30.

Поворозник сообщил, что в столице возобновлено движение практически всего общественного транспорта. Он также подтвердил, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте Киева повышать не планируют.

– Цена меняться точно не будет. Вопрос такой даже не поднимается, – отметил он.

Стоит напомнить, что в Украине появилась онлайн-карта, которая показывает АЗС Киева с наличием топлива.

Что известно о дефиците топлива в Украине

В последние недели в Украине наблюдается дефицит топлива на АЗС. В Министерстве экономики объясняли, что такая ситуация возникла из-за ряда ударов войск РФ по топливной инфраструктуре Украины: нефтебазам и Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

10 мая в Кабинете министров проинформировали, что власти упрощают завоз горючего в Украину, а также расширят географию поставок (речь идет о странах Персидского залива, Азербайджане, Ближнем Востоке).

11 мая заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что в Украине будет создан стратегический запас нефтепродуктов.

13 мая министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что сети АЗС в Украине законтрактовали необходимый объем импортного горючего на май. Речь идет о 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов.