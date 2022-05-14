У Києві вже до кінця травня має бути вирішена проблема з дефіцитом пального на АЗС.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, відповідаючи на запитання, коли в Києві з’явиться паливо.

Він зазначив, що з 24 лютого, дня початку повномасштабної війни, місто живе за іншими пріоритетами, коли потрібно першочергово забезпечувати пальним критичну інфраструктуру, громадський транспорт.

Поворозник уточнив, що проблема з дефіцитом пального на заправках у Києві вирішиться протягом тижня-двох.

– Сьогодні забезпечуються пальним ті структури, які мають його отримати в першу чергу. Всі інші – це питання ринку. Я думаю, що тиждень-два, і все налагодиться, – наголосив він.

Поворозник нагадав, що під час бойових дій довкола столиці була розбита та згоріла велика кількість станцій, що відповідали за зберігання нафтопродуктів. Водночас він запевнив, що до кінця поточного місяця бензин у Києві з’явиться в достатній кількості.

– Думаю, що до кінця місяця не буде проблем з пальним у місті Києві, – заявив Поворозник.

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Він також нагадав, що з неділі, 15 травня, комендантська година у Києві скорочується і триватиме з 23.00 до 5.00 ранку. У зв’язку з цим з понеділка розширюється робота громадського транспорту: він виходитиме на маршрути о 6.00. Метрополітен буде перевозити пасажирів до 22.00, а наземний громадський транспорт – до 22.30.

Поворозник поінформував, що в столиці відновлено рух практично всього громадського транспорту. Він також підтвердив, що вартість проїзду в комунальному громадському транспорті Києва підвищувати не планують.

– Ціна змінюватися точно не буде. Питання таке навіть не піднімається, – зазначив він.

Варто нагадати, що в Україні з’явилася онлайн-мапа, яка показує АЗС Києва із наявністю палива.

Що відомо про дефіцит пального в Україні

Протягом останніх тижнів в Україні спостерігається дефіцит пального на АЗС. У Міністерстві економіки пояснювали, що така ситуація виникла через низку ударів військ РФ по паливній інфраструктурі України: нафтобазах та Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

10 травня в Кабінеті міністрів поінформували, що влада спрощує завезення пального в Україну, а також розширить географію постачання (йдеться про країни Перської затоки, Азербайджан, Близький Схід).

11 травня заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні буде створено стратегічний запас нафтопродуктів.

13 травня міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що мережі АЗС в Україні законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень. Йдеться про 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензинів.