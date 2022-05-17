Май, 17 в 16:20

Украина сегодня простилась с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, умершим 10 мая после продолжительной болезни. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

В траурной церемонии, состоявшейся в Украинском доме, приняли участие действующий президент Владимир Зеленский вместе с первой леди, а также Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, коллеги, друзья и родные.

– Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Он всегда слышал и понимал стремление людей даже в самые трудные моменты для нашей страны. Его вклад в формирование независимой Украины неоценим, как и усилия по признанию нашего государства равноправным участником мировых процессов и преодолению последствий тоталитаризма. Уверен, бесценный опыт Леонида Макаровича поможет нам в победе над агрессором и развитии сильного, мирного, европейского государства Украины, – сказал глава государства на церемонии прощания.

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Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма, говоря о вкладе Леонида Кравчука в независимость нашей страны, подчеркнул, что 30 лет назад его предшественник все сделал правильно.

– Я не пытаюсь сравнить роль Кравчука с настоящими подвигами Чорновила, Лукьяненко или других героев украинского освободительного движения. Они сделали все, чтобы империя развалилась. Да, Советский Союз был обречен, но именно Кравчук загнал в него осиновый кол, когда в Беловежской пуще отказался подписывать последние попытки какого-либо союзного договора. Поэтому я хочу, чтобы Кравчука помнили не из-за “кравчучек” или анекдоты о “между капелек”. Кравчук – это не о каком-то позавчера, это о сегодня, это о завтра. Мы бы не отвоевывали сегодня у российского хищника нашу Независимость, если бы Кравчук 30 лет назад не выдрал бы ее из когтей умирающего советского динозавра. Без Кравчука не было бы и сегодняшней войны за Независимость, потому что просто не за что биться. Вечная память. И земной поклон, – сказал Леонид Кучма.

10 мая 2022 года в возрасте 88 лет умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он руководил государством в период с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.

Под его председательством 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

А 8 декабря 1991-го он стал одним из подписантов Беловежского соглашения, означавшего прекращение существования СССР.

Леонид Кравчук был также нардепом четырех созывов, а в 2020 году был назначен руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.