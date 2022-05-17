Травень, 17 в 16:20

Україна сьогодні попрощалася з першим президентом України Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня після тривалої хвороби. Його поховають на Байковому кладовищі у Києві.

У жалобній церемонії, яка відбулася в Українському домі, взяли участь чинний президент Володимир Зеленський разом з першою леді, а також Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, колеги, друзі та рідні.

– Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою. Він завжди чув і розумів прагнення людей навіть у найважчі моменти для нашої країни. Його внесок у формування незалежної України неоціненний, як і зусилля з визнання нашої держави рівноправним учасником світових процесів і подолання наслідків тоталітаризму. Впевнений, безцінний досвід Леоніда Макаровича допоможе нам у перемозі над агресором і розбудові сильної, мирної, європейської держави Україна, – сказав глава держави на церемонії прощання.

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Президент України (1994 – 2005) Леонід Кучма, говорячи про вклад Леоніда Кравчука в незалежність нашої країни, наголосив, що 30 років тому його попередник усе зробив правильно.

– Я не намагаюся порівняти роль Кравчука зі справжніми подвигами Чорновола, Лук’яненка чи інших героїв українського визвольного руху. Вони зробили усе, щоб імперія розвалилася. Так, Радянський Союз був приречений, але саме Кравчук загнав у нього осиковий кіл, коли в Біловезькій пущі відмовився підписувати останні спроби якогось союзного договору. Тому я хочу, щоб Кравчука пам’ятали не через “кравчучки” чи анекдоти про “поміж крапельок”. Кравчук – це не про якесь позавчора, це про сьогодні, це про завтра. Ми б не відвойовували сьогодні у російського хижака нашу Незалежність, якби Кравчук 30 років тому не видрав би її з пазурів радянського динозавра, що конає. Без Кравчука не було б і сьогоднішньої війни за Незалежність, бо просто не було б за що битися. Тож – вічна пам’ять. І земний уклін, – сказав Леонід Кучма.

10 травня 2022 року у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він керував державою у період з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994 року.

Під його головуванням 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

А 8 грудня 1991-го він став одним з підписантів Біловезької угоди, яка означала припинення існування СРСР.

Леонід Кравчук був також нардепом чотирьох скликань, а 2020 році його призначили керівником української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.