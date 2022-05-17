В Украине обнаружили строительный бизнес российского олигарха, приближенного к Кремлю

Май, 17 в 15:59

В Украине установили предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора.

По данным Государственного бюро расследований, Молчанов является бывшим членом “Совета Федерации Федерального Собрания РФ”, приближенным к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет России.

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Производство в Киевской области входило в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой “материнской компании” из РФ.

В результате полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время полномасштабной агрессии против нашего государства.

Правоохранители провели обыски по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса.