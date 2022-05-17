В Україні виявили будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до Кремля

Травень, 17 в 15:59

В Україні встановили підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора.

За даними Державного бюро розслідувань, Молчанов є колишнім членом “Совета Федерации Федерального Собрания РФ”, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету Росії.

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Виробництво у Київській області входило до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої “материнської компанії” з РФ.

Внаслідок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок та оборонно-промисловий комплекс під час повномасштабної агресії проти нашої держави.

Правоохоронці здійснили обшуки за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.