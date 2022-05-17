Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Как проходит эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали — видео

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Как проходит эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали — видео

В сети появилось видео, на котором видно эвакуацию тяжелобольных защитников Мариуполя из Азовстали.

Однако пока невозможно установить авторство видео, которое было снято с дрона.

На нем видно, как украинские бойцы в сопровождении гражданских лиц несут по территории разрушенного меткомбината носилки со своими сослуживцами.

Сейчас смотрят

Еще одно видео с эвакуаций из Азовстали опубликовал Мариупольский горсовет. В ролике видео, как в окружении российских оккупантов несут раненых защитников Мариуполя.

Эвакуация из Азовстали

В ночь с 16 на 17 мая стало известно, что началась эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали. 52 тяжелораненых украинских воинов доставили медицинское учреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске. Еще 211 бойцов вывезли в Оленевку, где они будут ждать обмен.

— Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорош, — заявила  министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Минобороны Украины отметили, что гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу. Мариупольские защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп, а это около 20 тыс. личного состава на другие направления.

Благодаря их самоотверженному противостоянию ЗСУ получили драгоценное время для подготовки и создания оборонных рубежей.

Читайте
В Минобороны отреагировали на призыв Госдумы запретить обмен военных из Азовстали

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка