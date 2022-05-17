Май, 17 в 17:21

В сети появилось видео, на котором видно эвакуацию тяжелобольных защитников Мариуполя из Азовстали.

Однако пока невозможно установить авторство видео, которое было снято с дрона.

На нем видно, как украинские бойцы в сопровождении гражданских лиц несут по территории разрушенного меткомбината носилки со своими сослуживцами.

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Еще одно видео с эвакуаций из Азовстали опубликовал Мариупольский горсовет. В ролике видео, как в окружении российских оккупантов несут раненых защитников Мариуполя.

Эвакуация из Азовстали

В ночь с 16 на 17 мая стало известно, что началась эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали. 52 тяжелораненых украинских воинов доставили медицинское учреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске. Еще 211 бойцов вывезли в Оленевку, где они будут ждать обмен.

— Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорош, — заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Минобороны Украины отметили, что гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу. Мариупольские защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп, а это около 20 тыс. личного состава на другие направления.

Благодаря их самоотверженному противостоянию ЗСУ получили драгоценное время для подготовки и создания оборонных рубежей.