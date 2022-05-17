Травень, 17 в 17:21

У мережі з’явилося відео, на якому видно евакуацію тяжкохворих захисників Маріуполя з Азовсталі.

Проте поки що неможливо встановити авторство відео, яке було знято з дрону.

На ньому видно, як українські бійці у супроводі цивільних осіб несуть територією зруйнованого меткомбінату ноші зі своїми товаришами.

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Ще одне відео евакуації з Азовсталі опублікувала Маріупольська міськрада. У ролику видно, як серед російських окупантів несуть поранених захисників Маріуполя.

Евакуація з Азовсталі

У ніч із 16 на 17 травня стало відомо, що розпочалася евакуація захисників Маріуполя з Азовсталі. 52 важкопоранених українських воїнів доправили в медичний заклад у підконтрольному “ДНР” Новоазовську. Ще 211 бійців вивезли до Оленівки, де вони чекатимуть на обмін.

– Азовсталь: гуманітарна операція продовжується. В інтересах збереження життів учора було евакуйовано 52 тяжкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре, – заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У Міноборони України наголосили, що гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання. Маріупольські захисники не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп, а це близько 20 тис. особового складу, на інші напрямки.

Завдяки їхньому самовідданому протистоянню ЗСУ отримали дорогоцінний час для підготовки та створення оборонних рубежів.