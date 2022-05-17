Боятся наступления на РФ: Живицкий об обстрелах Сумщины и действиях россиян на границе

В Сумской области раздаются постоянные обстрелы вдоль всей границы. Утром обстреляли Ахтырку. Накануне взорвали мост в Заруцке и, пытаясь прорвать границу, убили пограничника.

Глава ОВА Дмитрий Живицкий в комментарии Фактам ICTV называет подробно села и оружие, из которого стреляют.

— У нас ежедневно случаются обстрелы территории Сумской области. Это и артиллерийские обстрелы с территории РФ, и обстрелы тяжелой артиллерией, системами залпового огня, минометами и грантами, кроме того происходят авиационные налеты, бомбардировка ракетами воздух-земля и бомбардировка области баллистическими ракетами.

В Ахтырке в результате обстрелов есть повреждения жилых домов, в частности частных домов. Также повреждены школа и детский сад. По мнению мэра города, таким образом россияне мстят городу за то, что он их остановил.

По мнению главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, россияне всерьез поверили своим же фейкам о предстоящем украинском наступлении на приграничные области.

— Мне кажется, что они таким образом оправдываются перед своим руководством, будто они проводят какие-то успешные военные действия и продолжают “демилитаризировать” Украину. А на самом деле, просто обстреливают жилые кварталы, предприятия, сельхозпредприятия. Мост, который они взорвали, по сути — это дорога на Россию, и он не столь важен, как был важен для транзита наших товаров через РФ. То, что они сейчас делают на границе, я имею в виду окапывающихся там российских фашистов, — минируют территорию, строят оборонительные сооружения и, видимо, боятся контрнаступления.

Живицкий подчеркнул, что действия россиян свидетельствуют о том, что они реально верят и ожидают, что Украина пойдет на российские приграничные области.

Утром 17 мая российские войска ударили ракетами по Ахтырке в Сумской области. Пять вражеских ракет попали по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Возникли пожары в складских помещениях.