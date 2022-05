Не поддавайтесь лжи: Кулеба о фейках по поводу того, кто виноват во вторжении РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться лжи пропагандистов в вопросе полномасштабной войны России против Украины.

Особенно это касается того, когда некоторые пытаются снять с России вину и переложить на других. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

При этом он уточнил, что это делают по целому набору различных причин: антиамериканизм, “моральная слепота”, теория сговора или российские зарплаты.

Some try to shift the blame for Russian invasion on NATO, the US, the EU, Ukraine. For a variety of reasons: antiamericanism, moral blindness, conspiracy theories, Russian payrolls. The truth is Russia wages an unjustified and unprovoked war of aggression. Don’t fall for lies.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022