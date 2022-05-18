Не поддавайтесь лжи: Кулеба о фейках по поводу того, кто виноват во вторжении РФ

Май, 18 в 19:57

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться лжи пропагандистов в вопросе полномасштабной войны России против Украины.

Особенно это касается того, когда некоторые пытаются снять с России вину и переложить на других. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

— Некоторые пытаются переложить вину за вторжение России на НАТО, США, ЕС, Украину, — отметил Кулеба.

При этом он уточнил, что это делают по целому набору различных причин: антиамериканизм, “моральная слепота”, теория сговора или российские зарплаты.

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— Правда, что Россия ведет необоснованную и ничем не спровоцированную агрессивную войну. Не поддавайтесь на ложь, – призвал он.

Some try to shift the blame for Russian invasion on NATO, the US, the EU, Ukraine. For a variety of reasons: antiamericanism, moral blindness, conspiracy theories, Russian payrolls. The truth is Russia wages an unjustified and unprovoked war of aggression. Don’t fall for lies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022

В интервью Bloomberg Кулеба заявил, что Украина не собирается идти на уступки РФ, в частности, по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

Он подчеркнул, что восстановление полной территориальной целостности является главной задачей Украины. Речь не о территории по состоянию на 24 февраля 2022 года, а о 2014 годе, когда и Крым, и Донбасс были под контролем Киева.