Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися брехні пропагандистів у питанні повномасштабної війни Росії проти України.

Особливо це стосується того, коли деякі намагаються зняти із Росії провину та перекласти на інших. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

При цьому він уточнив, що це роблять за цілим набором різних причин: антиамериканізм, “моральна сліпота”, теорія змови або російські зарплати.

Some try to shift the blame for Russian invasion on NATO, the US, the EU, Ukraine. For a variety of reasons: antiamericanism, moral blindness, conspiracy theories, Russian payrolls. The truth is Russia wages an unjustified and unprovoked war of aggression. Don’t fall for lies.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022