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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися брехні пропагандистів у питанні повномасштабної війни Росії проти України.

Особливо це стосується того, коли деякі намагаються зняти із Росії провину та перекласти на інших. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

— Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну, – зазначив Кулеба.

При цьому він уточнив, що це роблять за цілим набором різних причин: антиамериканізм, “моральна сліпота”, теорія змови або російські зарплати.

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— Правда в тому, що Росія веде необґрунтовану і нічим не спровоковану агресивну війну. Не піддавайтеся на брехню, – закликав він.

Some try to shift the blame for Russian invasion on NATO, the US, the EU, Ukraine. For a variety of reasons: antiamericanism, moral blindness, conspiracy theories, Russian payrolls. The truth is Russia wages an unjustified and unprovoked war of aggression. Don’t fall for lies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022

В інтерв’ю Bloomberg Кулеба заявив, що Україна не збирається йти на поступки РФ, зокрема щодо Донбасу та Криму, щоб домогтися припинення вогню.

Він вкотре наголосив, що відновлення повної територіальної цілісності є головним завданням України. Йдеться не про території станом на 24 лютого 2022 року, а про 2014 рік, коли і Крим, і Донбас були під контролем Києва.