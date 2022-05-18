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Факти / Україна / Суспільство

Не піддавайтеся брехні: Кулеба про фейки щодо того, хто винен у вторгненні РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися брехні пропагандистів у питанні повномасштабної війни Росії проти України.

Особливо це стосується того, коли деякі намагаються зняти із Росії провину та перекласти на інших. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

— Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну, – зазначив Кулеба.

При цьому він уточнив, що це роблять за цілим набором різних причин: антиамериканізм, “моральна сліпота”, теорія змови або російські зарплати.

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— Правда в тому, що Росія веде необґрунтовану і нічим не спровоковану агресивну війну. Не піддавайтеся на брехню, – закликав він.

В інтерв’ю Bloomberg Кулеба заявив, що Україна не збирається йти на поступки РФ, зокрема щодо Донбасу та Криму, щоб домогтися припинення вогню.

Він вкотре наголосив, що відновлення повної територіальної цілісності є головним завданням України. Йдеться не про території станом на 24 лютого 2022 року, а про 2014 рік, коли і Крим, і Донбас були під контролем Києва.

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