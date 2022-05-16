Все, что принадлежит нам, должно быть нашим: Кулеба отвергает любые уступки России

Украина не собирается идти на уступки РФ, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

Об этом 16 мая в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он в очередной раз подчеркнул, что восстановление полной территориальной целостности является главной задачей Украины. Речь идет не о территориях по состоянию на 24 февраля 2022 года, а о 2014 годе, когда и Крым, и Донбасс были под контролем Киева.

— Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим, — подчеркнул министр.

Глава украинского МИД также прокомментировал информацию относительно президента Франции Эммануэля Макрона, который якобы предлагал пойти навстречу Кремлю, чтобы “сохранить Путину лицо”.

— Искать способы сохранить лицо Путину – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ “сохранить лицо”, – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 13 мая Владимир Зеленский рассказал, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на “некоторые уступки” в отношении украинского суверенитета, чтобы тем самым помочь Путину “сохранить лицо”.

По словам президента, 24 февраля Россия продемонстрировала, что ей безразлично на любые уступки: если агрессор захочет забрать чью-то территорию, он это сделает.

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16 мая по этому поводу высказался и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Не называя конкретных имен, он предложил западным политикам отдать России часть территорий своих стран, чтобы помочь Владимиру Путину сохранить лицо.

Михаил Подоляк также отметил, что не считает, что можно закончить войну, “сохранив лицо” России, после событий в Буче и Мариуполе.