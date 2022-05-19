Май, 19 в 17:17

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом.

Основной темой встречи стал вопрос изменения подхода Meta к модерации контента в военное время. Ведь сегодняшняя работа не в пользу украинских пользователей и медиа.

Отмечается, что когда публикуется правда о войне в Украине на платформах Meta – это блокируют из-за нарушений политики платформы, охват значительно падает, также случается много случаев блокирования правдивого контента.

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— Также мы знаем, что полк Азов внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды. Поэтому мы хотим совместно с Mеt решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине, — сообщает пресс-служба Минцифры.

По словам Федорова, в ближайшем будущем блокировок будет меньше.

Федоров также призвал Meta поддержать и фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24 и добавить функционал для донатов. Благодаря этому еще больше людей на планете узнают войну в Украине и смогут приобщиться к поддержке нашего государства и совместно преодолевать ужасного врага мира.

Также министр выразил надежду, что в ближайшее время Украина получит собственное представительство Meta.

Фото: Министерство цифровой трансформации