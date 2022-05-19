Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Федоров обсудил с топ-менеджером Meta уменьшение блокировки контента об Азове

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Федоров та Крегг

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом.

Основной темой встречи стал вопрос изменения подхода Meta к модерации контента в военное время. Ведь сегодняшняя работа не в пользу украинских пользователей и медиа.

Отмечается, что когда публикуется правда о войне в Украине на платформах Meta – это блокируют из-за нарушений политики платформы, охват значительно падает, также случается много случаев блокирования правдивого контента.

Сейчас смотрят

— Также мы знаем, что полк Азов внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды. Поэтому мы хотим совместно с Mеt решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине, — сообщает пресс-служба Минцифры.

По словам Федорова, в ближайшем будущем блокировок будет меньше.

Федоров также призвал Meta поддержать и фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24 и добавить функционал для донатов. Благодаря этому еще больше людей на планете узнают войну в Украине и смогут приобщиться к поддержке нашего государства и совместно преодолевать ужасного врага мира.

Также министр выразил надежду, что в ближайшее время Украина получит собственное представительство Meta.

Читайте
Как получить через Дію 6,5 тыс. грн компенсации за трудоустройство ВПЛ

Фото: Министерство цифровой трансформации

Источник: Министерство цифровой трансформации
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка