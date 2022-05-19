Суд на военным РФ: жена погибшего просит пожизненное или обмен на бойцов Азовстали

Май, 19 в 13:34

В Соломенском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела российского военного Вадима Шишимарина, который 28 февраля в Сумской области расстрелял местного жителя.

Во время допроса подсудимый заявил, что ехал в Украину с боевым заданием “показаться” в Сумах и уехать назад. По его словам, паек ему дали на три дня.

Жена убитого гражданского Екатерина Шелипова в суде заявила, что просит для обвиняемого Шишимарина пожизненного заключения, но не будет против, если его обменяют на украинских военных из Азовстали.

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Шишимарин во время заседания извинился перед женой погибшего. Он подробно рассказал, как застрелил мирного жителя, ехавшего на велосипеде.

– Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он сдаст нас. Я выстрелил короткой очередью, – рассказал он.

На состоявшемся 18 мая судебном заседании Шишимарин полностью признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Тот ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Обвиняемый подтвердил.

21-летний сержант четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин обвиняется в том, что 28 февраля он убил 62-летнего жителя села Чупаховка. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.