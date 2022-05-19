Суд на військовим РФ: дружина загиблого просить довічне або обмін на бійців Азовсталі

Травень, 19 в 13:34

У Солом’янському районному суді Києва триває розгляд справи російського військового Вадима Шишимаріна, який 28 лютого на Сумщині розстріляв місцевого жителя.

Під час допиту підсудний заявив, що їхав до України з бойовим завданням “показатися” в Сумах і поїхати назад. За його словами, пайку йому дали на три дні.

Дружина вбитого цивільного Катерина Шеліпова в суді заявила, що просить для обвинуваченого Шишимаріна довічного ув’язнення, але не буде проти, якщо його обміняють на українських військових з Азовсталі.

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Шишимарін під час засідання попросив пробачення у дружини загиблого. Він детально розповів, як застрелив мирного жителя, який їхав велосипедом.

— Прапорщик Кафуров наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він здасть нас. Я вистрілив короткою чергою, — розповів він.

На судовому засіданні, яке відбулося 18 травня, Шишимарін повністю визнав провину у вбивстві мирного жителя Сумської області.

Суддя запитав Шишимаріна, чи він визнає провину. Той відповів ствердно. Суддя уточнив: Повністю? Обвинувачений підтвердив.

21-річного сержанта четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна звинувачують у тому, що 28 лютого він убив 62-річного жителя села Чупахівка. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого будинку.