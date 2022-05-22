Май, 21 в 22:36

В с. Липовка Макаровской сельской общины Киевской области во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство. В Результате этого пострадал один человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС. По прибытии на место вызова спасатели освободили пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи. На месте происшествия проведена маркировка опасного участка, — отметили в службе.

В ГСЧС напомнили, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам остается опасным.

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17 мая 37-летний тракторист в поле возле Андреевки вблизи Макарова на Киевщине также наткнулся на вражескую мину и получил травму ноги. Саперы нашли под поврежденным трактором еще одну вражескую мину, которая не разорвалась.

Кроме того, в Днепропетровской области пенсионер подорвался, когда перебирал кассетные боеприпасы. 82-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Недавно заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что разминирование на Киевщине полностью завершено. Также в области восстановлено электроснабжение на 100%. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60 дней.

Фото: ГСЧС