Травень, 21 в 22:36

У с. Липівка Макарівської сільської громади Київської області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

– До місця виклику направлено групу піротехнічних робіт ДСНС. Після прибуття на місце виклику рятувальники звільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На місці події проведено маркування небезпечної ділянки, – зазначили у службі.

У ДСНС нагадали, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками залишається небезпечним.

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17 травня 37-річний тракторист у полі біля Андріївки поблизу Макарова на Київщині також натрапив на ворожу міну й дістав травму ноги. Сапери знайшли під пошкодженим трактором ще одну ворожу міну, яка не розірвалась.

Крім того, у Дніпропетровській області пенсіонер підірвався, коли перебирав касетні боєприпаси. 82-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані.

Нещодавно заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що розмінування на Київщині повністю завершено. Також в області відновлено електропостачання на 100%. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

Фото: ДСНС