Май, 20 в 17:28

На разминирование территории Украины уйдет 5-7 лет. Саперам необходимо проверить около 300 тыс. кв. м на фоне вторжения России с 24 февраля.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян на первом заседании созданного в Украине Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования.

Она заявила, что МВД еще с первых дней войны делают все, чтобы обнаружить взрывоопасные предметы и обезвредить их.

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Чтобы сделать этот процесс более эффективным, Украина сотрудничает с международными сообществом и партнерами. Это необходимо для разворачивания противоминной миссии.

Международный координационный центр по вопросам гуманитарного разминирования необходим для планирования всех мероприятий и контроля за состоянием загрязнения участков. В состав центра войдут представители всех департаментов МВД, члены ООН, Красного Креста и ОБСЕ. Логотипом центра стал пес Патрон, который уже стал легендой не только в Украине, но и во всем мире.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что некоторые страны уже поддержали инициативу о разминировании земель Украины. Речь идет о Франции, Канаде, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и других странах.

По словам замглавы ГСЧС Дмитрия Бондаря, из 300 тыс. кв. м, которые нужно разминировать, 19 тыс. — это водная территория акватории водоемов, рек, морей.